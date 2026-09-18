Mahkemede olguları aktaran polis, 7 Eylül 2026 tarihinde saat 15.00 sıralarında Metehan Kara Sınır Kapısı’ndan aracıyla KKTC’ye giriş yapmak isteyen O.Z.B.’nin Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından alıkonulduğunu belirtti.

Polis, zanlının üzerinde ve aracında yapılan aramada yaklaşık 2 kilogram Hint keneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu ve emare olarak alındığını kaydetti.

Tutuklanarak hakkında soruşturma başlatılan zanlının ifadesinde, uyuşturucuyu Lefkoşa’da belirlenen bir konuma bırakması karşılığında 300 Euro alacağını söylediği mahkemeye aktarıldı.

Polis ayrıca zanlının, 30 Ağustos 2026 tarihinde de Güney Kıbrıs’ta bir kişinin yönlendirmesiyle Kuzey Kıbrıs’a 2 kilogram uyuşturucu madde ithal ederek Lefkoşa’da bir noktaya bıraktığını itiraf ettiğini açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının İngiltere vatandaşı olduğunu ve Güney Kıbrıs’ta yaşadığını ifade ederek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, huzurundaki şahadeti değerlendirerek O.Z.B.’nin 3 ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.