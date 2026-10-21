Metehan Sınır Kapısı’nda GKRY’den KKTC’ye geçiş yapan bir aracın aranması sonucu, 305,4 kilogram kemiksiz büyükbaş hayvan eti ile 41 kilogram kuzu kuyruk yağı tespit edildi. Araç sürücüsü tutuklandı.
20 Ekim 2026 tarihinde saat 14.00 sıralarında, Lefkoşa’daki Metehan Sınır Kapısı’nda, GKRY Bölgesi’nden KKTC’ye geçiş yapan B.M.’nin (E-44) kullanımındaki araçta arama yapıldı.
Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen aramada, 305,40 kilogram ağırlığında kemiksiz büyükbaş hayvan eti ile 41 kilogram kuzu kuyruk yağı bulundu.
Bahse konu şahıs tutuklanırken, olayla ilgili polis soruşturmasının devam ettiği bildirildi.