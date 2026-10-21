Metehan Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye kaçak et sokmaya çalıştığı gerekçesiyle tutuklanan B.M. mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı B.M.’nin daha önce Ercan Havalimanı VIP geçişinden üç valiz sigara tütünü çıkardığı gerekçesiyle tutuklanan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Emekli Komutanı Korgeneral Ömer Paç’a sigara temin ettiği iddiasıyla tutuklanarak yargılandığı belirtildi.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Savaş Saadetoğlu, olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 20 Ekim 2026 tarihinde saat 14.00 sıralarında Metehan Sınır Kapısı’nda yapılan kontrolde, Girne’de sakin B.M.’nin kullanımındaki aracın bagajında toplam 411 bin 370 TL değerinde, 305 kilo 400 gram kemiksiz tosun eti ile 41 kilogram kuzu kavram yağı tespit edildiğini açıkladı.

Toplam 346 kilo 400 gram ağırlığındaki ithali yasak ürünlerin emare olarak alındığını belirten polis, zanlının suçüstü tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının Girne’deki ikametgâhında mahkeme emriyle yapılan aramada herhangi bir kanunsuz unsura rastlanmadığını kaydetti.

Aynı gün Gümrük ve Rüsumat Dairesi ile Veteriner Dairesi’nden gerekli ifadelerin temin edildiğini belirten polis, ele geçirilen etlerin veteriner kontrolünde Gönyeli Belediyesi zabıta ekipleri tarafından imha edildiğini açıkladı.

Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ancak zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade eden polis, B.M.’nin suçlamayı kabul ettiğini belirterek teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gizem Erciyas, zanlının davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 80 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 600’er bin TL’lik kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması şartlarıyla serbest kalmasına emir verdi.