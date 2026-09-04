Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre olay, 3 Eylül 2026 tarihinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından, KKTC’ye geçiş yapacak olan M.N. (K-50)’nin kullanımındaki araçta arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramada, şahsın tasarrufunda bulunan ve gümrüğe beyan edilmediği tespit edilen toplam 50 kilogram et ürünü bulunarak emare olarak alındı.

M.N. polis tarafından tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.