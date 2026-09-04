“Gümrüksüz mal tasarrufu” suçundan tutuklanan M.N. mahkemeye çıkarıldı.
Polis memuru Melis Özdil, 3 Eylül 2026 tarihinde saat 11.30 sıralarında Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda zanlının kullanımındaki araçta arama yapıldığını belirtti. Aramada gümrüğe beyan edilmemiş toplam 60 kilogram tosun eti bulunarak emare alındı.
Polis, zanlının tutuklanmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında etlere el konulduğunu ve ürünlerin imha edildiğini açıkladı. İncelenmesi gereken kamera görüntülerinin bulunduğu da mahkemeye aktarıldı.
Zanlının soruşturmanın kalan kısmına etki edemeyeceğini belirten polis; Yunanistan vatandaşı olan M.N.’nin Güney Kıbrıs’ta yaşadığını kaydederek tutuklu yargılanmasını talep etti.
Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 10 günü aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine emir verdi.