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Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 10 günü aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Zanlının soruşturmanın kalan kısmına etki edemeyeceğini belirten polis; Yunanistan vatandaşı olan M.N.’nin Güney Kıbrıs’ta yaşadığını kaydederek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Polis, zanlının tutuklanmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında etlere el konulduğunu ve ürünlerin imha edildiğini açıkladı. İncelenmesi gereken kamera görüntülerinin bulunduğu da mahkemeye aktarıldı.

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