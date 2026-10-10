Metehan’da 89 parça gümrüksüz ürün ele geçirildi

Polisten verilen bilgiye göre, 9 Ekim 2026 tarihinde saat 17.00 sıralarında, Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçiş yapmak isteyen S.Ö.M.’nin (K-30) kullanımındaki araçta gümrük memurları tarafından arama yapıldı.

Aramada, gümrüğe beyan edilmemiş çeşitli markalarda 77 adet kıyafet, 2 kol saati ile 10 elektronik ve bilgisayar parçası tespit edilerek emare olarak alındı.

Olayla ilgili S.Ö.M. tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Gazimağusa’da markete 259 bin 740 TL ceza

Aynı gün Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir markette, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi.

Yapılan kontrolde, gümrüğe beyan edilmemiş toplam 474 paket cinsel gücü artırıcı jel ile 54 karton sigara ele geçirilerek emare olarak alındı.

Gümrük memurları tarafından market işletmecisine 259 bin 740 TL idari para cezası kesilirken, hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polisin her iki olayla ilgili soruşturması devam ediyor.