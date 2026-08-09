Metehan 2. Etap Kanalizasyon Yapım Projesi için ihale süreci tamamlanarak sözleşmeye Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile Sıtkıoğulları Construction Ltd. adına Sıtkı Sıtkıoğulları imza attı.

103.5 Milyon TL yatırım, 5.6 kilometre kanalizasyon hattı

Projenin hayata geçmesi için 30 Milyon TL yatırım ile malzeme temininin ardından şimdi de 70.5 Milyon TL yatırım ile 5,600 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı yapılacak. Kemal Şemiler Caddesi, Özdemir Sennaroğlu Sokak, İsmail Sadıkoğlu Sokak, Ali Güçlü Sokak, Kemal Kantarcıoğlu Sokak ve Muammer Yağcıoğlu Sokak ile çevresindeki bölgelerde kanalizasyon altyapısı oluşturulacak.

Metehan'ın gelişim bölgesi olması nedeni ile bu yatırım sayesinde proje tamamlandıktan sonra yaklaşık 3.000 hanenin kanalizasyon şebekesine bağlanması hedefleniyor.

Bölgeye Yeni Pompa İstasyonu Kuruluyor

Bölgeye kurulacak yeni pompa istasyonu ile İbrahim İlkman Caddesi ve Kermiya Şht. Arsaları 3. Etap bölgesinde daha önce şebekesi döşenmiş olan sokaklar, istasyon devreye girdiğinde kanalizasyon sistemine bağlanacak. Bu yatırımlarla birlikte bölgedeki kanalizasyon altyapısı daha etkin ve bütüncül bir yapıya kavuşacak.