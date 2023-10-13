Lefkoşa Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada polis memuru Cemal Ramiz olguları aktardı.

Polis, 10 Ekim 2023 tarihinde zanlı M.D'nin Güney Kıbrıs’ta olduğuna ve Kuzey Kıbrıs’a uyuşturucu getireceğine dair ihbar aldıklarını söyledi.

Polis, aynı gün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri’nin Lefkoşa’da bulunan Metehan Sınır Kapısı’nda bekleyişe geçtiğini açıkladı. Polis, zanlının ülkeye giriş yaptığı esnada alıkonulduğunu belirtti.

Polis memuru, zanlının üzerinde yapılan aramada yaklaşık 22 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı. Polis memuru, Metehan Sınır Kapısı yakınlarında zanlıyı beklediği tespit edilen B.H'nin de üzerinde arama yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan aramada zanlının çantasında uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir gram beyaz toz ele geçirildiğini açıkladı. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını söyledi.

Polis her iki zanlının da itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiklerini söyledi.

Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlı M.D'nin İ.G'ye 100 euro verdiğini ve onun yönlendirmesi ile güneye gidip, uyuşturucu aldığının belirlendiğini söyledi.

Polis, zanlı İ.G'nin 11 Ekim’de tutuklandığını belirtti.

Polis, M.D'nin güneyden aldığı 22 gram kokainin 2 gramını kendisine, 20 gramını İ.G'ye vereceğini itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, M.D'nin 2 gram kokain alıp, uyuşturucunun bir miktarını zanlı B.H ile birlikte içtiğini, kalan kısmını da B.H'ye verdiğini söylediğini aktardı.

Soruşturma kapsamında zanlıların cep telefonlarının incelendiğini söyledi. Polis, M.D ile İ.G arasında uyuşturucu alışverişi ile ilgili yazışmalar tespit ettiklerini açıkladı.

Uyuşturucu madde ile ele geçirilen beyaz tozun devlet kimya laboratuvarına gönderildiğini kaydeden polis, ayrıca aranan bir şahıs olduğunu da belirterek, her 3 zanlının da 7 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.