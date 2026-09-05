Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Adnan Kardeşler, olayla ilgili bulguları aktardı. Kardeşler, zanlı E.S.’nin 4 Eylül 2026 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekibi tarafından Metehan Sosyal Konutları bölgesindeki adresinde, mahkeme emriyle huzurunda arama yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan aramada zanlının tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan beyaz renk cam tabak, bir adet kartlık ve rulo şeklinde 5 TL’lik kağıt para bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, zanlının sorgusunda ifade verdiğini, ifadesinin teyit ve tekzip edileceğini, ayrıca tasarrufunda bulunan ve uyuşturucu olduğu düşünülen maddeyi kimden aldığının araştırılacağını kaydetti. Polis, soruşturma kapsamında zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel, zanlı E.S.’nin soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.