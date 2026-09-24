Bunlar da ilginizi çekebilir

Rüzgâr, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 31-34 derece, sahillerde ise 28-31 derece dolaylarında seyredecek.

Hava, hafta boyunca genellikle az bulutlu ve zamanla parçalı bulutlu olacak.

Dairenin 24-30 Eylül tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

Meteoroloji Dairesi, havanın az bulutlu, zaman zaman parçalı bulutlu ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacağını duyurdu.

Berova: “250 kişilik sınavsız, münhalsiz istihdam” haberi tamamen yalan ve mesnetsizdir!

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.