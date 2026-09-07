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Posta Dairesi Müdürlüğü’ne ise İlknur Ertayfur Topal’ın 8 Eylül 2026 tarihinden itibaren atanmasına karar verildi.

Öte yandan, Posta Dairesi Müdürü Yakup İskender de 8 Eylül 2026 tarihinden itibaren görevinden alındı.

Güneş’in yerine Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’ne Mediha Orun Sarp, 8 Eylül 2026 tarihinden itibaren atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan görevden alma kararnamesine göre, Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş’in 8 Eylül 2026 tarihinden itibaren görevinden alınmasına karar verildi.

Meteoroloji Dairesi ve Posta Dairesi’nde müdür değişikliğine gidildi.

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