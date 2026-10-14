Meteoroloji Dairesi, bugün saat 11.00 ile 17.00 arasında bölgede yer yer kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurarak sel, taşkın, dolu yağışı ve yıldırım düşmesine karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü tarafından yayımlanan meteorolojik uyarıya göre, son değerlendirme ve analizler sonucunda beklenen sağanak yağışların belirtilen süre içerisinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

Metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış düşmesinin beklendiği belirtilen uyarıda, yağışların neden olabileceği sel ve taşkınların yanı sıra dolu yağışı, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara dikkat çekildi.

Açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması tavsiye edildi.