Açıklamada, sağanak yağışın yarın 06.00 ile 17.00 saatleri arasında etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgemizde beklenen sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışların belirtilen periyotta yer yer kuvvetli (21 - 50 kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, taşkın, dolu yağışı, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması tavsiye edilir.” denildi.