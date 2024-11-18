Meteoroloji Dairesi hava tahmin raporuna göre, 19-25 Kasım 2024 tarihleri arasında bölgenin genellikle alçak basınç sistemiyle periyodun ilk günü üst atmosferdeki soğuk ve nemli, diğer günlerde ise serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.