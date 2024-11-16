Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklama şöyle:
Periyodu: Başlangıç : 17.11.2024 08 : 00 (L) Bitiş :17.11.2024 18 : 00 (L)
Başlık : KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Açıklama : YAPILAN SON METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME VE ANALİZLER SONUCUNDA, BÖLGEMİZDE BEKLENEN SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLARIN YER YER KUVVETLİ (21-50 kg/m²) OLMASI BEKLENDİĞİNDEN YAŞANABİLECEK OLUMSUZLUKLARA KARŞI (SEL, TAŞKIN, DOLU YAĞIŞI, YILDIRIM DÜŞMESİ, YAĞIŞ ANINDA KUVVETLİ RÜZGAR VB.) YETKİLİLERİN VE VATANDAŞLARIN TEDBİRLİ OLMALARI TAVSİYE EDİLİR.