Meteoroloji Dairesi’nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan uyarıda, “Ultraviyole radyasyonu çok yüksek. Gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11.00 - 16.00 saatleri arasında 10 dakikadan fazla güneş altında kalınmaması gerekmektedir” denildi.

Ultraviyole radyasyonun “çok yüksek” olduğu durumlarda dışarı çıkma zorunluluğu olan kişilere şapka ve güneş gözlüğü gibi temel korunma araçlarının yanı sıra, mutlaka gölgelerden yararlanması, pantolon ve uzun kollu giyecekleri tercih etmesi tavsiye ediliyor.

Ayrıca, ultraviyole radyasyonun “çok yüksek” olduğu durumda, her türlü açık hava sporlarından uzak durulması da öneriliyor.