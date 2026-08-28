Daireden yapılan meteorolojik uyarıya göre, kuvvetli yağışların yarın saat 12.00 ile 17.00 arasında etkili olması bekleniyor.

Yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda, özellikle iç ve doğu kesimlerde yağışların yer yer kuvvetli, metrekareye 21 ile 50 kilogram arasında olmasının beklendiği belirtildi.

Meteoroloji Dairesi, kuvvetli yağışlar nedeniyle yaşanabilecek sel, taşkın, dolu yağışı, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı yetkililer ile vatandaşların tedbirli olmasını tavsiye etti.