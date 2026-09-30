Meteoroloji Dairesi’nin 30 Eylül 2026 tarihli uyarısına göre, yağışların 12.00 ile 17.00 saatleri arasında yer yer etkili olması bekleniyor.

Yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda, bölgede beklenen sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışların belirtilen saatlerde yer yer kuvvetli, metrekareye 21-50 kilogram seviyesinde olabileceği bildirildi.

SEL, TAŞKIN VE DOLU RİSKİ

Meteoroloji Dairesi, kuvvetli yağışlarla birlikte sel, taşkın, dolu yağışı, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekti.

Açıklamada, belirtilen saatler boyunca hem yetkililerin hem de vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması tavsiye edildi.

Uyarının geçerli olduğu saatler: 12.00 – 17.00

Beklenen yağış: 21-50 kg/m²

Olası riskler: Sel, taşkın, dolu, yıldırım ve kuvvetli rüzgâr