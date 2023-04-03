Türkiye, ABD'nin New Jersey Milli Muhafızlarının GKRY ile anlaşma imzalamasını kınadı Türkiye, ABD'nin New Jersey Milli Muhafızlarının GKRY ile anlaşma imzalamasını kınadı

Meteoroloji Dairesi açıklamasında, “Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgemizde hava kirliliği yaratması beklendiğinden toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir” dendi.