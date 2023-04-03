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Meteoroloji Dairesi açıklamasında, “Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgemizde hava kirliliği yaratması beklendiğinden toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir” dendi.

Türkiye, ABD'nin New Jersey Milli Muhafızlarının GKRY ile anlaşma imzalamasını kınadı

Türkiye, ABD'nin New Jersey Milli Muhafızlarının GKRY ile anlaşma imzalamasını kınadı

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