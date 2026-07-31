Ülkenin her köşesinin ciddi sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu ifade eden Atan, krizlerin temel kaynağının "kötü yönetim" olduğunu vurguladı.

Ekonomik olarak halkın büyük bir mağduriyet yaşadığını ve sorunların her geçen gün katlandığını dile getiren Metin Atan, hükümeti sert sözlerle eleştirdi. Ülkede nemalanma sisteminin yaygınlaştığını savunan Atan; popülizm, hırsızlık ve yolsuzluğun hat safhaya ulaştığını ifade etti. Siyasetin odağının halk olması gerektiğini belirten Atan, "Bugün halkın derdi seçim değil, geçimdir" dedi.

"Seçim Barajı Düşürülmemeli, Aksine Yükseltilmeli"

Yaklaşan seçimler öncesinde barajın düşürüleceğine yönelik iddialara değinen Kamu-Sen Başkanı, bu düşünceye kesinlikle karşı olduğunu belirtti. Barajın aksine yükseltilmesi gerektiğini savunan Atan, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer baraj düşerse, küçük partiler bir veya iki milletvekili çıkararak hükümetlere 'koltuk değneği' olacak. Bu durum, hükümetlerin karar alma mekanizmalarını kilitleyecektir. Nitekim geçmişte bir partinin iki-üç vekille hükümete kafa tuttuğunu, sürekli çekilme tehditlerinde bulunduğunu gördük. Baraj yükselirse bu tehditler ortadan kalkar, partiler halka gerçek anlamda hizmet edebilmek için daha çok çalışır."

"Maaş Artışı Anlamını Yitirdi, Hayat Ucuzlatılmalı"

Asgari ücret tartışmalarına da değinen Atan, piyasadaki denetimsizlik nedeniyle maaş artışlarının artık bir şey ifade etmeyecek noktaya geldiğini söyledi. Asgari ücrete yapılan artışın henüz çalışanların cebine girmeden ürün fiyatlarına iki kez zam olarak yansıdığını belirten Atan, "Asgari ücretliye hayat pahalılığı oranında artış verilmesi memnuniyet verici olsa da bu bile artık yeterli değildir. Yapılması gereken asıl şey, hayatın bir an önce ucuzlatılmasıdır" diye konuştu.

"Vatandaşın Hayatıyla Oynanıyor"

Son dönemde artan ve ölümlü kazalarla sonuçlanan trafik bilançosunu da değerlendiren Metin Atan, özellikle kaçak yabancıların karıştığı kazalara dikkat çekti. Boğaz-Gönyeli anayolunda meydana gelen son kazayı "resmen cinayet" olarak nitelendiren Atan, "Hakkında deport (sınır dışı) kararı olan kişilerin bile bu ülkede kaçak ve kayıt dışı olarak nasıl kalabildiği sorgulanmalıdır. Bu gevşeklik, burada yaşayan vatandaşlarımızın hayatıyla oynamaktır. Süratli, bilinçsiz araç kullanımı ve yasalara uymama furyası acilen durdurulmalıdır" dedi.

Metin Atan Net Konuştu: "Aday Değilim"

Programın sonunda, seçimlere yönelik analizlerinin ardından kamuoyunda ortaya atılan "aday olacak" iddialarına da son noktayı koyan Metin Atan, herhangi bir milletvekilliği adaylığının söz konusu olmadığını kesin bir dille açıkladı. Siyasi partilerin mevcut durumunu da değerlendiren Atan, halk nezdinde şu an için Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) birinci, Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) ise ikinci parti konumunda olduğunu yineledi.