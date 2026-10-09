Girne’de 8 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel taciz ve istismar iddiaları üzerine tutuklanan 79 yaşındaki İ.G., teminat talebiyle çıkarıldığı mahkeme tarafından yurt dışına çıkış yasağı ve kefalet koşullarıyla serbest bırakıldı.

İddiaya göre olay, 29 Eylül ile 6 Ekim tarihleri arasında birden fazla kez yaşandı. Kız çocuğunun ailesinin şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan zanlı, Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis soruşturmanın tamamlandığını belirtti

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru A.K., mahkemede verdiği ifadede zanlının “Çocuğun cinsel istismarı”, “Cinsel istismar” ve “Cinsel taciz” suçlarından tutuklandığını kaydetti.

Kamalı, zanlının 8 yaşındaki kız çocuğunun kalçalarını sıktığı ve cinsel organını gösterdiği yönünde iddialar bulunduğunu belirterek soruşturmanın tamamlandığını ifade etti ve uygun teminat talebinde bulundu.

250 bin TL nakit teminat

Yargıç M.G.S., zanlının davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışının yasaklanmasına emir verdi. Mahkeme ayrıca zanlının 250 bin TL nakit teminat yatırmasına ve KKTC vatandaşı iki kefilin ayrı ayrı 1 milyon 500 bin TL’lik kefalet senedi imzalamasına karar verdi.

Zanlı, belirlenen teminat koşulları çerçevesinde serbest bırakıldı.