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Basına kapalı 1 saat 15 dakika süren toplantıya, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katıldı.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur sonucunun ardından, liderler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun davetiyle CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Biden ve Putin’den Erdoğan’a tebrik mesajı

Biden ve Putin’den Erdoğan’a tebrik mesajı

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