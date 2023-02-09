Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Gazimağusa Türk Maarif Koleji sporcu kafilesinin bulunduğu Adıyaman İsias Otel enkazındaki çalışmaların iki güne kadar tamamlanacağını belirtti.

BRT ana haber bültenine telefonla bağlanan Bakan Çavuşoğlu, çalışmaların aralıksız devam ettiğini, tüm ekiplerin 24 saat kesintisiz çalıştığını ifada etti.

“Olağanüstü bir çalışma var” diyen Çavuşoğlu, 7 ekskavatör ve diğer iş makineleriyle çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Çavuşoğlu, dün gece Gazimağusa Limanı’ndan bir gemiyle İskenderun Limanı’na hareket eden ekip ve iş makinelerinin Antakya civarındaki çalışmalara müdahil olacaklarını belirterek, “Bizim Adıyaman’da araç ihtiyacımız yoktur” dedi