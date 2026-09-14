Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Kolejlere Giriş Sınavı (KGS) sonrasında, Türk Maarif Kolejine yerleştirme sürecinde verilen feragatler sonucunda boşalan, kontenjanlar için ilgili mevzuat ve ilan edilen yerleştirme esasları doğrultusunda taban puan yeniden oluşmuştur.

Bu süreçte Milletvekili Sayın Sadık Gardiyanoğlu’nun çocuğu da puanı doğrultusunda kayıt hakkı kazanmış; ancak söz konusu hak kullanılmayarak, öğrencinin özel bir okula kaydı gerçekleştirilmiştir.

Dolayısıyla süreçte herhangi bir kişiye özel işlem veya ayrıcalık söz konusu değildir.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak tüm öğrenciler için yerleştirme süreçlerinin ilgili mevzuat ve ilan edilen kriterler doğrultusunda yürütüldüğünü kamuoyunun bilgisine sunarken, çocukların kişilik haklarının ve eğitim hayatlarının siyasi tartışmalara konu edilmemesi gerektiğinin de altını çizmek isteriz."