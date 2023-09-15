Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu 2’nci sınıf öğrencilerinin İleri Denizcilik Eğitimleri kapsamında TCG İskenderun (A-1600), 17-21 Eylül 2023 tarihleri arasında Gazimağusa Limanı’nı ziyaret edecektir.

17 Eylül 2023 saat 08.00’dan itibaren TCG İskenderun (A-1600)’da bulunan öğrenciler tarafından Gazimağusa Halkı, Gazimağusa Limanı önlerinde denizcilere özgü çimariva selamı ile selamlanacak, 11.00-11.30 saatleri arasında Gazimağusa Zafer Anıtı’na çelenk sunma töreni icra edilecek müteakiben İnönü Bulvarı’nda tabur yürüyüşü yapılacaktır.



Kamuoyuna saygı ile duyurulur.