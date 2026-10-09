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Polis, soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülebilmesi amacıyla zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, döviz bürosuna ait evrakların, güvenlik kamerası görüntülerinin ve zanlının banka hesaplarının inceleneceğini belirtti.

Banka hesapları ve kamera kayıtları incelenecek

Olayın 6 Ekim 2026 tarihinde polisin bilgisine geldiğini belirten Kızıltaç, zanlının çıkarılan tutuklama emri gereğince tutuklandığını, ancak ifade vermeyerek herhangi bir beyanda bulunmadığını aktardı.

Polis, zanlının bu dönemde gerçekleştirdiği işlemlerden elde edilen toplam 1.176.874 TL, 8.000 sterlin, 5.700 Amerikan doları ve 2.120 euroyu şirket sahibine teslim etmeyerek zimmetine geçirdiğinin iddia edildiğini söyledi.

Lefkoşa’da meydana gelen “müstahdem tarafından sirkat” meselesiyle ilgili tutuklanan D.B., yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

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