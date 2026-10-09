Lefkoşa’da meydana gelen “müstahdem tarafından sirkat” meselesiyle ilgili tutuklanan D.B., yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede olguları aktaran polis memuru Tutku Kızıltaç, zanlının Mayıs-Ağustos 2026 tarihleri arasında Lefkoşa’da faaliyet gösteren Moonstar Döviz Bürosu’nda çalıştığını belirtti.
Polis, zanlının bu dönemde gerçekleştirdiği işlemlerden elde edilen toplam 1.176.874 TL, 8.000 sterlin, 5.700 Amerikan doları ve 2.120 euroyu şirket sahibine teslim etmeyerek zimmetine geçirdiğinin iddia edildiğini söyledi.
Olayın 6 Ekim 2026 tarihinde polisin bilgisine geldiğini belirten Kızıltaç, zanlının çıkarılan tutuklama emri gereğince tutuklandığını, ancak ifade vermeyerek herhangi bir beyanda bulunmadığını aktardı.
Banka hesapları ve kamera kayıtları incelenecek
Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, döviz bürosuna ait evrakların, güvenlik kamerası görüntülerinin ve zanlının banka hesaplarının inceleneceğini belirtti.
Polis, soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülebilmesi amacıyla zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.
Mahkemede sunulan şahadeti değerlendiren Yargıç Gizem Erciyas, zanlı D.B.’nin 7 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.