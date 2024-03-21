Minareliköy camii bölgesi ve civarına yarın 09.00-12.00 saatleri arasında elektrik verilemeyeceği bildirildi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamada, kesinti, alçak gerilim elektrik şebekesindeki proje çalışması nedeniyle yapılacak.

BOSTANCI

Yukarı Bostancı, Aşağı Bostancı’nın bir bölümü, bölgenin kırsal kesimi ve bölgedeki su motorlarına yapılacak proje çalışmaları nedeniyle yarın elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, kesinti, 10.00-13.00 saatleri arasında olacak.

Çalışmanın seyrine göre elektrik, belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.