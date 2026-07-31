Lefkoşa’da yayaya çarparak ağır yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan F.C.D. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ercan Ateş, olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 28 Temmuz 2026 tarihinde saat 18.00 sıralarında, Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde, F.C.D.'nin yönetimindeki yolcu minibüsüyle doğu istikametine doğru seyrettiği sırada İhsan Güven Sokak kavşağına yaklaştığında dikkatsizliği sonucu, o esnada yolu güney istikametinden kuzey istikametine doğru yaya olarak geçmeye çalışan Mediha Yücel'e çarptığını söyledi.

Polis, ağır şekilde yaralanan yayanın kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındığını, F.C.D.'nin ise tutuklandığını kaydetti.

Polis, F.C.D.'nin mahkemeye çıkarılarak hakkında 2 gün ek tutukluluk süresi temin edildiğini, doktordan alınan bilgide ise Mediha Yücel'in hayati tehlikesinin bulunmadığının öğrenildiğini aktardı.

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek uygun bir teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, F.C.D.'nin yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve iki kefilin 800'er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir vererek zanlının tutuksuz yargılanmasına karar verdi.