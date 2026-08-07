T&T Havalimanı İşletmeciliğinden yapılan açıklamada Türk Hava Yolları’nın (THY) desteği ile düzenlenen etkinlikte çocuklar havalimanındaki yolcu süreçlerini birebir deneyimledi.

THY logolu şapkalarla karşılanan öğrenciler, isimlerine özel hazırlanan biniş kartlarını alarak check-in işlemlerini gerçekleştirdi, pasaport kontrolünden geçti ve gidiş salonunu ziyaret etti.

Gezi kapsamında Bosphore Havacılık ve Havalimanı Yolcu Hizmetleri CIP Lounge’un ikram ettiği sandviç ve meyve sularının ardından çocuklar, İstanbul Handling tarafından tahsis edilen otobüslerle aprona çıkarak uçakları yakından inceleme ve havalimanı operasyonlarını gözlemleme imkânı buldu.

Programın dikkat çeken duraklarından biri de Ercan Havalimanı İtfaiyesi oldu. İtfaiye ekiplerinden yangın söndürme çalışmaları hakkında bilgi alan öğrenciler, dönüşte itfaiye araçlarının su püskürtme gösterisiyle eğlenceli anlar yaşadı.

Etkinliğe, T&T Havalimanı İşletmeciliği yetkilileri, Türk Hava Yolları Ercan Havalimanı İstasyon Şefi Mustafa Taluğ, Ercan Havalimanı Güvenlik Müdürü Erkan Demirdağ, Bosphore Havacılık ve Havalimanı Yolcu Hizmetleri CIP Lounge Müdürü Okan Akçay ile İstanbul Handling yetkilileri de katıldı.

Gezi sonunda T&T Havalimanı İşletmeciliği tarafından çocuklara Ercan Havalimanı temalı magnet ve takvim hediye edilirken, öğrenciler günün anısına çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla havacılıkla tanıştıkları bu özel günü ölümsüzleştirdi.