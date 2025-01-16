Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

15.01.2025 tarihinde, saat 12:30 raddelerinde Girne’de Salih Miroğlu Caddesi üzerinde, F.A.(E-52)’ya ait kaldırım üzerinde bulunan mısır tezgahında, gerekli emniyet tedbirlerini almayıp mısırların pişmesi için çalışır durumda bıraktığı ocağın gaz kaçağı yapması sonucu, yangın meydana gelmesine ve konu tezgahta çalışan Kübra KÖŞKER(K-24)’in yüzünden yaralanmasına sebep olmuştur. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, söz konusu mısır tezgahı tamamen yanmıştır. F.A. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.