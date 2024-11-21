Maratona katılım numaralarını Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, meclis üyeleri Tahir Hoca, Harika T. Kıral ve Mehmet Manavoğlu ile birlikte Gülşah Sanver, Akay Aşina ve Hüseyin Kıral'dan teslim alan Modda Cosmetics direktörü Murat Tenekeci ve ekibi, bu anlamlı etkinliğe tam kadro destek verdi.

Şirket direktörü Murat Tenekeci’nin öncülüğünde, Depo Sorumlusu Brighton Chochora ve Satış Danışmanı Etem Yücel 21 kilometrelik zorlu parkurda koşarken, diğer çalışanlar da maratonun farklı kategorilerinde ter dökerek çocuklar için umut olacak.

Murat Tenekeci yaptığı açıklamada etkinliğin anlam ve önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Modda Cosmetics olarak, bu maratonda yer almak bizim için yalnızca bir spor etkinliğine katılmak değil; ihtiyaç sahibi çocuklara destek olmak, sağlık bilincini artırmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek adına bir görevdir. Çocuk Onkoloji Servisi’ne katkıda bulunmak ve bu dayanışmanın bir parçası olmak bizim için büyük bir gurur kaynağıdır."

Modda Cosmetics çalışanlarının bu özverili katılımı, hem sağlık bilinci oluşturmak hem de çocukların yaşamına dokunmak adına önemli bir farkındalık yaratacak. Şirket, sporun birleştirici gücünü toplumsal faydaya dönüştürmeye devam edeceğini vurguladı.