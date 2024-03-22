2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Türkiye Milli Takımı'nın Macaristan maçı öncesinde Teknik Direktör Vincenzo Montella, açıklamalarda bulundu.

Arda Güler ve Semih Kılıçsoy'la iglili soruyu yanıtlayan Montella şu ifadeleri kullandı,

"Dürüst olmak gerekirse problem yokken problem yaratmak istiyormuşuz gibi hissediyorum. Arda görmek istediğimiz bir futbolcu. Muhtemelen bir sonraki maçta başlayacak. Bir soru sormak istiyorum, 8 aydır her maçta oynamayan bir oyuncu riske etmemiz gerekir mi? Duygusal olmamamız gerekiyor. Herkesi çok iyi anlıyorum ama biraz mantıklı olmamız gerekiyor. Herkesi takip etmek istiyoruz, herkesi değerlendirmek istiyoruz. Burada kötü bir niyetle cevap vermedim ama sadece şunu söyleyeyim, mayıs ayında y"Arda görmek istediğimiz bir oyuncu"a da haziranda zaten çok fazla konuşulacak isimler olacak çünkü sadece 20 kişi götürebileceğiz Avrupa Şampiyonası'na"