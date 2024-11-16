Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup beşinci maçında Galler'i konuk etti. 0-0 sona eren karşılaşmanın ardından A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.



TV 8,5'a konuşan Montella'nın sözleri şöyle:

"BAŞTAN SONA DOMİNE ETTİK"

"Maçın başından sonuna kadar oyunu domine ettiğimiz bir oyun vardı. Çok fazla pozisyon bulduk, çok az fırsat verdik. Maalesef beraberlikle bitirdik ama bir dahaki maçta istediğimiz sonucu almak istiyoruz."

"FUTBOLCULARIMLA BUGÜN DAHA ÇOK GURUR DUYDUM

"Maçı analiz etmemiz lazım. Fiziksel ve zihinsel olarak enerjimizi hemen toparlamamız lazım. Maç günü geldiğinde de en uygun olan takımı sahaya dizeceğiz. Bu performanstan sonra da zaten gurur duyuyordum futbolcularımla ama bugün de daha çok gurur duydum. Çünkü domine etmeye devam ediyoruz."

"TÜR BAYRAĞIMIZI YÜREĞİMİZDE HİSSEDEREK SAHAYA ÇIKIYORUZ"

"Evinizde böyle bir atmosferde oynadığınız bir maçta berabere kalıyorsunuz ve soyunma odasına girdiğinizde üzüntülüyseniz onlar da farkında ki bugün bu işi bitirebilirdik. Üstün oynamamıza rağmen yapamadık. O yüzden bu üzüntüyü görünce daha çok gururlanıyorum. Çünkü bu durum şu anlama geliyor; Türk bayrağımızı yüreğimizde hissederek sahaya çıkıyoruz. O yüzden daha da çok gururlanıyorum futbolcularımla."

"ELİMİZDE OLAN FUTBOLCULARLA EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ"

"Modern futbolda herhangi bir bahane yaratmaya gerek yok. Elimizde olan futbolcularla en iyisini yapacağız. Bu bizim elimizde olan bir durum değil. Böyle bir takvimde, yoğun tempoda giden maçlarda sadece elinizdeki en iyilerle en iyisini yapmaya çalışacaksınız ki zaten bizde hep var"