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Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yaptığı ilk açıklamada “büyük bir trajedi yaşandığını” kaydetti. Saldırıda ölenler olduğunu doğrulayan Sobyanin, taziye dileklerini bildirdi.

Sosyal medya platformunda paylaşılan görüntülerde, konsere giden büyük bir kalabalığın salondan kaçmaya çalıştığı ve ardından silah seslerinin duyulduğu görülüyor.

Saldırının ardından binada patlama yaşandığı ve çatışma çıktığı ifade edildi.

Ölü ve yaralıların olduğu olayda insanların bölgeden tahliye edildiği açıklandı.

Saldırının kamuflaj giyen üç kişi tarafından otomatik silahlarla gerçekleştirildiği bildirildi.

Rusya'nın başkenti Moskova’da bulunan Crocus Belediye Binası'daki bir konser salonunda silahlı saldırı gerçekleştirildi.

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