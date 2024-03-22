Rusya'nın başkenti Moskova’da bulunan Crocus Belediye Binası'daki bir konser salonunda silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Saldırının kamuflaj giyen üç kişi tarafından otomatik silahlarla gerçekleştirildiği bildirildi.
Ölü ve yaralıların olduğu olayda insanların bölgeden tahliye edildiği açıklandı.
Saldırının ardından binada patlama yaşandığı ve çatışma çıktığı ifade edildi.
Sosyal medya platformunda paylaşılan görüntülerde, konsere giden büyük bir kalabalığın salondan kaçmaya çalıştığı ve ardından silah seslerinin duyulduğu görülüyor.
“BÜYÜK BİR TRAJEDİ YAŞANIYOR”
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yaptığı ilk açıklamada “büyük bir trajedi yaşandığını” kaydetti. Saldırıda ölenler olduğunu doğrulayan Sobyanin, taziye dileklerini bildirdi.
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