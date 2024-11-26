Gorki Park'ın resmi Telegram hesabından duyurulan haberde açılan sincap kafesi, yeni yemliklerin tasarımı sayesinde fındıkların nemlenmemesini sağlarken ve diğer hayvanların sincapların yemlerini almasını da zorlaştırıyor.

Park yönetimi tarafından yapılan resmi açıklamada şu cümleler kaydedildi:

Tasarımları sayesinde fındıkların kutuya döküldüğü ve nemlenmediği Bu yemlikleri yapmak uzun zamanımızı aldı. Ek olarak alttaki dar yarık güvercinlerin ve kargaların erişimini yemlere erişimini de zorlaştırıyor. Kafe self servistir.

Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada ayrıca menünün de geliştirildiği ve düzenlendiği ifade edilirken yiyeceklerin sincaplar için dengeli beslenme şeklini oluşturan çiğ fındık ve muhtelif tohumlar ile şekersiz kuru meyvelerden oluşması gerektiğinin altı çizildi.