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Dalaman - Beyrut seferini gerçekleştiren Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçak, motorunda yaşanan arıza nedeniyle Ercan'a iniş talebinde bulundu. Ercan'a acil durum ilan edildi. Uçak, şu sıralar Ercan'a iniş yaptı.

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