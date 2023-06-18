Yeşilköy-Yenierenköy ana yolunda dün akşam saat 21.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün kimliği belli oldu.

Olay yerinde yaşamını yitiren motosiklet sürücüsünün Kenan Akbaş olduğu açıklandı.

POLİSTEN KAZAYA İLİŞKİN DETAYLI AÇIKLAMA

Polis Basın Subaylığı'ndan kazanın detaylarına ilişkin yeni bir açıklama yapılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Yenierenköy-Yeşilköy ana yolunun 2-3 kilometreleri arasında, Muzaffer Yıldırım (30) yönetimindeki HS 901 plakalı salon araç ile Yenierenköy istikametinden Yeşilköy istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizce önünde aynı istikametine doğru seyretmekte olan Hasan Çetin (34) yönetimindeki NH 661 plakalı ATV aracı sağlayıp geçtiği esnada, o esnada Yeşilköy istikametinden Yenierenköy istikametine doğru kendi şeridi içerisinde seyretmekte olan Kenan Akbaş (41) yönetimindeki plakası meçhul motosiklete çarpmıştır."

Açıklamada, kazada hafif şekilde yaralanan HS 901 plakalı araç sürücüsü Muzaffer Yıldırım'ın kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olduğu bildirildi.

İKİ ARAÇ SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Yürütülen soruşturma kapsamında, HS 901 plakalı araç sürücüsü Yıldırım ile NH 661 plakalı araç sürücüsü Hasan Çetin'in tutuklandığı açıklandı.

Soruşturmanın devam ettiği vurgulandı.