Girne-Güzelyurt ana yolu üzerinde meydana gelen ölümle sonuçlanan trafik kazasıyla ilgili olarak tutuklanan zanlı S.Y. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Nadir Timuçin olayla ilgili bulguları aktardı.

Timuçin, 1 Eylül 2023 tarihinde, saat 17.10 sıralarında, Girne - Güzelyurt ana yolunun, Karşıyaka Güzelyalı Caddesi üzerinde huzurda bulunan zanlının, yönetimindeki JR 359 plakalı aracı ile batı istikametine doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada gidişine göre yolun solunda bulunan Haseki Hürrem Sokak kavşağına geldiğinde, o esnada Stadyum Caddesi üzerinden ana yola giriş yapıp sağa Girne istikametine göre sol şeride geçen Hikmet Korkmaz’ın yönetimindeki VA 381 plakalı motosiklete çarptığını mahkemeye aktardı.

HİKMET KORKMAZ KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Polis, kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Hikmet Korkmaz’ın kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirirken, kazada yaralanan araç sürücüsü S.Y. kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi edildiğini mahkemeye aktardı.

ZANLININ ESKİ EHLİYETİNİN OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan ilk tespitte müteveffanın ehliyetinin olmadığının görüldüğünü ancak hafta sonu olmasından ötürü yazılı belgenin temin edilmediğini belirtti.

Polis çavuşu Nadir Timuçin, mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini zanlıdan alınan kan örneklerinin laboratuvar sonuçlarının beklendiğini belirterek ilk etapta zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Seran Bensen zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.