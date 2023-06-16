Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre, kaza; Girne’de dün Ali Ceyhan (E-40) yönetimindeki JK 004 plakalı salon araç ile tarafında yeşil ışık yandığı için güney istikametine doğru seyrettiği sırada, karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce yolun batı kısmına dönüş yapması sonucunda yeşil ışık yandığı için kuzey istikametine doğru seyreden Abdur Rehman (E-37) yönetimindeki UB 527 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu gerçekleşti.

Kaza sonucu yaralanan UB 527 plakalı motosiklet sürücüsü Abdur Rehman, kaldırıldığı Girne Dr. Akçicek Devlet Has