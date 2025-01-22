Kıbrıs Türk Multiple Skleroz (MS) Derneği Başkanı Sibel Hançerli, MS hastalarının hastalığın getirdiği zorluklar, istihdam sorunu ve ilaç sıkıntısı gibi dertlerinin yanı sıra bir de dernek binalarını kaybetme endişesi yaşadıklarını belirtti.

Hançerli yaptığı yazılı açıklamada, binayla ilgili ortaya çıkan sorunun çözümü konusunda yardım istedi.

“MS Derneği, maalesef bazı siyasilerin, ilgili kurum ve kuruluşların duyarsızlığının bedelini ağır bir şekilde ödüyor ve büyük bir mağduriyet yaşıyor.” diyen Hançerli, derneğin kullandığı binanın kirasını ödeyen Vakıflar İdaresi’nin, kirayı ödememe yönünde karar aldığını üzüntüyle öğrendiklerini ve bu kararın hastaların ve derneğin geleceği için büyük bir belirsizlik yarattığını kaydetti.

Derneğin uzun yıllardır hastalara ve ailelerine yönelik önemli hizmetler sunduğunu anlatan Hançerli, “Dernek bünyesinde, binamızda düzenlediğimiz bilgilendirme toplantıları, psikolojik destek hizmetleri ve sosyal etkinlikler, hastaların yaşam kalitelerini artırmada büyük önem taşıyor. Ancak alınan bu kararla, dernek tüm faaliyetlerini durdurmak zorunda kalacak, tüm hastalar ve yakınları, bu hizmetlerden mahrum kalacak" dedi.

"MS HASTALARI BÜYÜKBİR ÇARESİZLİK YAŞIYOR”

Konuyla ilgili kapısını çaldıkları hiçbir kurum ve yetkilinin kendilerine randevu bile vermediğini savunan Hançerli, MS hastalarının büyük bir çaresizlik yaşadığını belirterek kamuoyundan destek beklediklerini söyledi.

“Bu süreçte, tüm kamuoyunu duyarlı olmaya ve MS hastalarına destek olmaya davet ediyoruz. Yetkililerden, derneğin binasız kalmasının önüne geçilmesi ve hastaların haklarının korunması için gerekli adımları atmalarını bekliyoruz. MS hastalığı, sadece hastaları değil, ailelerini ve tüm toplumu etkileyen önemli bir sağlık sorunudur. Bu nedenle, bu konuya duyarlılık göstermek hepimizin görevidir.” ifadelerini kullanan Hançerli, sağlık örgütlerine sahip çıkmanın tüm toplumun sağlığına sahip çıkmak anlamına geldiğini belirtti.