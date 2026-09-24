Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi.

MSB kaynakları, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Bölgemizde kriz ve gerginliklerin arttığı mevcut dönemde, Kıbrıs Adası’ndaki askeri gelişmeler tarafımızca yakından takip edilmektedir." ifadelerini kullanan MSB kaynakları, "GKRY’deki hava savunma sisteminin de Kıbrıs Türk halkı ve KKTC açısından doğrudan bir tehdit oluşturmadığı yönündeki iddialar, Kıbrıs Türk halkının güvenliği ile meşru hak ve menfaatlerinin göz ardı edilmesine gerekçe teşkil edemez." dedi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın da bölgedeki her türlü gelişmeyi yakından takip ettiğini ifade eden kaynaklar, gerekli tedbirlerin alındığını açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

“Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de Akdeniz’in uluslararası sularında ve hava sahasında icra ettiği faaliyetlerle eğitimlere aralıksız devam etmektedir.”

Rum kesiminin silahlanmayı meşrulaştırma açıklamalarının hukuki durumu değiştirmeyeceği de vurgulandı.

MEKKE ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI

Bakanlık tarafından Mekke Ortak Savunma Anlaşması 'nın üye ülkeler arasındaki savunma ve güvenlik iş birliğinin geliştirilmesi ile ortak savunma kapasitesi ve caydırıcılığın güçlendirilmesine yönelik bir çerçeve sunduğu ifade edildi.

Kaynaklar, “Anlaşma kapsamındaki faaliyetler, üye ülkelerin ortak kararları ve ilgili ulusal süreçler doğrultusunda yürütülmektedir.” açıklamasında bulundu.

TESLİM OLAN TERÖRİSTLER

MSB, son bir hafta içerisinde 3 PKK’lı teröristin daha teslim olduğunu açıkladı.

MSB, "Son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu 671 kişi yakalandı, 1069 kişi ise hududu geçemeden engellendi." dedi.

1 Ocak'tan bugüne sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 11 bin 994 olduğunu açıklayan MSB, "Engellenen kişi sayısı da 51 bin 338'e ulaştı." açıklamasında bulundu.