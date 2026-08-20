Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in İdlib bölgesindeki Ebu Zuhur Hava Üssü'ne yönelik saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.

Teknofest-Mavi Vatan'ın düzenlendiği Gölcük'te gerçekleştirilen haftalık basın bilgilendirme toplantısında yapılan açıklamada, İsrail'in Suriye'ye yönelik son saldırılarıyla bu ülkenin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve birliğini hedef aldığını bildirdi.

SALDIRI SIRASINDA ÜSTE TÜRK ASKERİ VAR MIYDI?

Açıklamada, "İsrail’in komşu ülkelere yönelik askerî müdahalelerinin olağan ve kabul edilebilir olduğu yönünde bir algının yerleşmesine kesinlikle müsaade edilmemelidir." denildi.

Basın bilgilendirme toplantısında; İsrail savaş uçaklarının hava üssüne yönelik saldırısı öncesinde ve esnasında üste herhangi bir Türk askeri heyeti bulunmadığı belirtildi.

“SURİYE'YE DESTEK SÜRECEK”

"Hem Suriye'nin hem de bölgenin huzur ve istikrarı için İsrail'in bu tür pervasız saldırılarına son vermesi elzemdir." denilen açıklamada Türkiye'nin tek ordu ilkesi çerçevesinde Şam yönetimine askeri kapasite ve altyapı inşası için destek olmaya devam edeceği vurgulandı.

Açıklamada, "Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına istikrarlı ve güvenli bir yapıya kavuşmasına yönelik çalışmalarımız ve katkılarımız devam edecektir." denildi.

ATİNA'YA TEPKİ

Haftalık basın toplantısının gündeminde, Yunanistan'ın Ege'de ilan ettiği yenilenebilir enerji kaynakları özel mekansal çerçevesi de vardı.

Bakanlık açıklamasında çerçevesinin yakından takip edileceği belirtildi, "Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmaz, Ege'deki tutumumuzu etkilemez." ifadesi kullanıldı.