Mağusa Türk Gücü (MTG) futbolcuları, Adıyaman’da İsias Otel enkazında hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji kafilesindeki isimleri sezon sonuna kadar tüm kulvarlarda formasında taşıyacak.

MTG Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla sezonun geri kalanında oynanacak tüm maçlarda siyah ve kafilenin isimlerini taşıyacak formalarla mücadele edecek.

MTG Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Acımız büyük!

Mağusa’mıza düşen bu ateş bizleri derinden yaralamıştır.

Türkiye’de yaşanan deprem felaketinden sonra Adıyaman’da kaybetmiş olduğumuz Mağusa Türk Maarif Koleji öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve antrenörlerimiz, Türkiye’nin birçok bölgesinde kaybetmiş olduğumuz vatandaşlarımız için tarifi imkansız acılar içindeyiz.

Kulübümüz yönetim kurulu olarak almış olduğumuz karara göre, Mağusa Türk Maarif Koleji deprem şehitlerimizin anısına 2022/2023 yılı Aksa Süper Lig, Northernland Kıbrıs Kupası, AKSA A2 ve Asbuzu U16‘da oynayacağımız tüm karşılaşmalara siyah ve onların isimlerini taşıyan formalarla mücadele edeceğimizin kararını üzüntü ile aldık. Her bir futbolcumuz depremde kaybetmiş olduğumuz Melekler Takımı’ndaki iki ismin ve Mağusa Türk Maarif Koleji’nin logosunun bulunduğu siyah renkli formalarla maçlara çıkacak. Melekler Takımını bu yıl şampiyonluklara koşarken hep kalbimizde ve sırtımızda taşıyacağız.”