Hatice Yıldız Levent ya da sahne adıyla Muazzez Ersoy, nostaljik şarkılardaki başarısından dolayı "Nostalji Kraliçesi" olarak hafızalara kazındı. Hem şarkıları hem de sesiyle yıllarca adından söz ettiren sanatçı, son görüntüsüyle sosyal medyada gündem oldu.

63 yaşındaki Türk Sanat Müziği'nin Nostalji Kraliçesi Muazzez Ersoy, son paylaşımıyla dikkat çekti.

Hatice Yıldız Levent ya da sahne adıyla Muazzez Ersoy, 'Nostalji Kraliçesi' geçtiğimiz aylarda 63. yaşını kutlamıştı.

Son olarak Instagram hesabından paylaştığı bir dizi fotoğrafla dikkat çeken Ersoy'un 30'lu yaşlarda görünmesi dikkat çekti.



Ersoy'un filtreyle yüzünü gençleştirmesi, takipçilerinin tepkisini çekti.



Bir takipçisinin, Zaten bizim için kıymetlisin, kendini 30 yaş gençleştirmesen de olur.' yorumu dikkat çekti.