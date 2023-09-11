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Bodrum açıklarında ise Sahil Güvenlik ekiplerince farklı zamanlarda durdurulan 2 lastik botta 40 yabancı uyruklu yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ve Datça ilçeleri açıklarında lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

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