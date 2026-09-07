Muğla’nın Menteşe ilçesi ile Antalya’nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.

Her iki bölgede de etkili olan kuvvetli rüzgar, alevlerin yayılmasını hızlandırırken ekiplerin müdahalesini zorlaştırıyor. Yangınları kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun çalışma yürütülüyor.

YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Yaraş Mahallesi’nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgede etkili olan rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangının ihbar edilmesi üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

MÜCADELE İKİNCİ GÜNÜNDE

Antalya’nın Serik ilçesindeki yangının ise dün orman dışı bir alanda başladığı, kuvvetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradığı belirtildi.

Akbaş Mahallesi’nde etkili olan yangına, ihbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına 5 uçak, 15 helikopter, 75 arazöz, 3 iş makinesi ile 450 personel ve yangın işçisiyle müdahale ediliyor.

Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen bir orman işçisi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bölgede ekiplerin güvenli şekilde çalışmalarını sürdürebilmesi amacıyla jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alınırken, komando birlikleri de çalışmalara destek verdi.

Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve Antalya Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran’ın yangın yönetim merkezinden söndürme çalışmalarını takip ettiği bildirildi.

Her iki bölgede de ekiplerin yangınları kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleleri devam ediyor.