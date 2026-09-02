Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ecem Kolay olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis memuru Ecem Kolay, 29.08.2026 tarihinde saat 23.50 raddelerinde Gönyeli Polis Karakolu tarafından alman bilgide Yenikent adresinde ses şikâyeti olduğu öğrenilerek olay yerine gidildiğini söyledi. Polis, Capital Apartmanı Daire 3’te kalan zanlı A.P’nin baş kısmında yara olduğu ve yapılan alkol kontrolünde 224 promil alkollü olduğunun tespit edilerek olay yerine ambulans çağrılarak Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırıldığını kaydetti. Polis, zanlının 30.08.2026 tarihinde saat 08.30’da Lefkoşa Devlet Hastanesinden taburcu edildiğini, yapılan muhaceret kontrolünde 20.08.2026 tarihinden itibaren 9 gündür KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlı aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Polis, MD.M.R’nin ise 01.09.2026 tarihinde saat 11:30 raddelerinde Gönyeli Polis Karakolu’na yapılan muhaceret kontrolünde tespit edildiğini kaydetti. Polis, yapılan kontrolde zanlının 16.06.2025 tarihinden itibaren toplam 442 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis memuru, her iki zanlıyla ilgili ihraç süreci başlatıldığını belirterek, 8 gün ek süre talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Zehra Bilgeç, zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.