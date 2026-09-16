Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü ve Muhasebe ve Denetim Kurulu Başkanı Saadet Hüdaverdi başkanlığındaki heyette, Muhasebe ve Denetim Kurulu Enstitü Başkanı Niyazi Akman ile Enstitü ve Kurul üyeleri yer aldı.

Heyet, Ankara’daki temasları kapsamında Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nu (KGK) ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmelerde muhasebe ve denetim alanındaki uygulamalar ele alınırken, kurumlar arasındaki dayanışma ve iş birliğinin geliştirilmesi, teknik bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanan yasanın tüzük çalışmalarına TÜRMOB yetkilileri tarafından destek sağlanması ve işbirliği sözü verilerek teknik çalışmalar başlatıldı

Ankara’da gerçekleştirilen kurumsal ziyaretler ve teknik çalışmaların ardından Muhasebe ve Denetim Kurulu heyeti, Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova tarafından kabul edildi.

Kabulde, Ankara temasları kapsamında TÜRMOB ve KGK ile gerçekleştirilen görüşmeler hakkında Bakan Berova’ya bilgi verilirken, yürütülen teknik çalışmalar ve temasların sonuçlarını içeren rapor da Bakan’a sunuldu.

Görüşmede, muhasebe ve denetim alanında sürdürülen çalışmalar ile önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek iş birliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.