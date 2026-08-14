Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Muhtarlar Derneği Yönetim Kurulu, Dernek Başkanı Akay Darbaz'ın başkanlığında, Yönetim Kurulu Üyeleri Veysal Güden ve Niyazi Engin'in katılımıyla, Yüksek Mahkeme Başkanı ve aynı zamanda Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Sayın Bertan Özerdağ'a nezaket ziyaretinde bulunmuştur.

Gerçekleştirilen görüşmede, yaklaşmakta olan seçimler gündeme getirilmiş ve bu kapsamda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur. Toplantıda, Yüksek Seçim Kurulu'nun muhtarlardan beklentileri ile muhtarların seçim dönemlerinde karşılaştığı sorunlar detaylı biçimde ele alınmıştır.

Görüşme sırasında özellikle seçmen listelerinin güncellenmesi ile muhtarların ikamet belgelerine ilişkin yükümlülükleri üzerinde durulmuştur. Bunun yanı sıra, muhtarların sorumluluk alanlarında bulunan nüfusa dair yürütülmesi gereken çalışmalar da görüşme gündeminde yer almıştır.

Toplantı sonucunda, adli yılın açılışını müteakip ilçe seçim kurulları ile ilçe muhtarları arasında düzenli toplantılar yapılması kararlaştırılmıştır. Ayrıca, önümüzdeki dönemde muhtarlar ile ilçe seçim kurulları arasındaki diyaloğun sürdürülmesinin faydalı olacağı konusunda tarafların fikir birliğine vardığı belirtilmiştir.