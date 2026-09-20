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Muhtarlar Derneği Genel Başkanı Akay Darbaz, son günlerde bazı evraklarda sahte muhtarlık mühürleri kullanılarak işlem yapıldığı yönünde bilgi aldıklarını belirterek, vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Darbaz tarafından yapılan basın duyurusunda, KKTC Muhtarlar Derneği’nin bilgisi dahilinde olmayan bazı evraklara sahte muhtarlık mühürleri basılması ve bu evrakların tedavüle sürülmesi suretiyle işlemler yapıldığı bilgisinin alındığı belirtildi.

“KİMLİKLERİ TEYİT EDİLMEMİŞ KİŞİLERE İŞLEM YAPTIRMAYIN”

Yaşanan durum karşısında vatandaşlara çağrıda bulunan Darbaz, muhtarlık işlemlerinin kimlikleri teyit edilmemiş kişiler aracılığıyla yaptırılmamasını istedi.

Darbaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Son günlerde KKTC Muhtarlar Derneği olarak bilgimiz dahilinde olmayan bazı evraklara sahte muhtarlık mühürleri düzenlemek ve tedavüle sürmek vasıtası ile işlemler yapıldığı bilgisine ulaşmış bulunmaktayız.

Tüm bu durumlar karşısında Muhtarlar Derneği olarak halkımızdan kimliklerini teyit etmedikleri kişilerden muhtarlık işlemleri yaptırmamasını önemle rica ederiz.”

MATBAA VE BASIM EVLERİNE DE ÇAĞRI

Darbaz, açıklamasında matbaa ve basım evlerine de çağrıda bulunarak, muhtarlıkların bilgisi ve onayı olmadan muhtarlık mührü basılmamasını istedi.

Darbaz, “Ayrıca bilgimiz dahilinde olmadan ve kimlikleri teyit edilmeden hiçbir matbaa veya basım evinin muhtarlık mührü basmamasını önemle rica ederiz.” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, aksi durumda tüm yasal hakların kullanılacağı belirtildi.

“TÜM YASAL İŞLEMLER DERHAL BAŞLATILACAK”

KKTC Muhtarlar Derneği Genel Başkanı Akay Darbaz, duyurunun not bölümünde ise muhtarların bilgisi dışında muhtarlık mührü kullanarak sahte işlem yapan veya bu işlemlere aracılık eden kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağını bildirdi.

Darbaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“NOT: KKTC muhtarlarımızın bilgisi dışında muhtarlık mührü ile sahte işlem yapan veya aracılık yapanlar hakkında tüm yasal işlemler derhal başlatılacaktır.”

Darbaz, açıklamasının sonunda tüm halka sevgi ve saygılarını sundu.